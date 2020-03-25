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教聯會發售港牌口罩 $140盒/50個 供學校訂購

業界頭條 03:49 2020/03/25

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 新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。香港教育工作者聯會在 FB 表示，將發售口罩。    

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

香港教育工作者聯會採購了一批成人三層口罩，供學校訂購。該批口罩的 BFE 及 PFE 均超過 99%，有效阻擋細菌、病毒及微粒，並已通過衛生測試及過濾效能測試，取得國際級檢測機構 SGS 驗證。口罩現售 $140/盒 (50個)，每間學校最多可以訂購 50 盒。登記方法、訂購及取貨日期將於稍後公布，敬請密切留意該會 Facebook。

【附訂購詳情】Shang 尚芳保健即將賣成人抗菌口罩 $96 盒/24個

 【口罩選購】 Oxyair Mask預告網上賣口罩成人$95盒/50個小童$60盒/30個VFE/BFE/PFE全齊 

 

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
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疫情 口罩 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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