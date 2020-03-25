【小店整口罩】Unite Mask HK 無塵間廠房選址落實 自家產口罩行出重要一步!

【港產口罩】新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。香港小店小魔怪 Little Monster 和執笠倉早前表示，將會建立口罩工廠自製口罩 : 同舟 Unite Mask HK。最新消息是廠方已找到生產口罩的無塵間廠房。

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Unite Mask HK 在 FB 表示，在香港製造口罩工程中，首項艱難嘅工作之一，就是要建造無塵間。因為建造無塵間有特定嘅要求，廠房選址至少需樓高 2.5 米，同時亦至少需要達到 ISO 14644-1 中的 ISO Class 8 標準。但廠方表示，昂貴裝修費同租金是最大的考慮點。經過廠方一輪實地考察，走遍全港九新界，終於找到一個各方面都合適的廠房。Unite Mask HK 現在已可開始香港製造口罩的第一步！

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廠方又解釋甚麼是無塵間:「無塵間是將空氣中的微粒子，有害空氣，細菌等，仲有溫度濕度，壓力控制在一定範圍內特設嘅房間。而建造一個無塵車間，首先係要建立三維空間，以鋁合金彩鋼板鋪設天花和牆壁，而地面上方則需要鋪設環氧樹脂，以達防塵、防靜電嘅效果。另外，無塵間亦須建設鮮風抽氣系統，並建立一個室內壓力比室外大的正壓空間，令開門時麈埃唔會被吹入室內，所以建造一個無塵間係需要至少四十日嘅時間。」所以大家要買 Unite Mask HK 的自家產口罩，仍要等一等!

▲ Unite Mask HK 選定了無塵間的廠址

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▲ Unite Mask HK 早前購入的口罩機

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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