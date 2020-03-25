  • 22°C
香港時間 : 2020325日 (三) 02:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【香港口罩】香港醫療口罩有新進展! 已購得 ASTM 口罩原料

業界頭條 02:23 2020/03/25

分享：

【港產口罩】新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。早前成立的香港口罩廠 HK Medical Mask 香港醫療，在 FB 上公布最新進度。 

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

香港醫療口罩表示，決定自己在香港建立長期的醫療口罩生產線，希望增加口罩的供應來應對疫情。同時，廠方亦正在研究將各種先進技術與醫療融合，希望帶來更強力的防護產品。

早前 香港醫療口罩團隊親身到口罩機生產廠房，檢測口罩機及跟工程師學習調機

廠方最新表示，已購得符合 ASTM 規格的口罩原材料。此外，廠方人員在口罩工廠內對口罩機進行運行測試。相信要待口罩廠運回香港並作調校，仍要一段時間。

【附訂購詳情】Shang 尚芳保健即將賣成人抗菌口罩 $96 盒/24個

在口罩機廠內，團隧進行運行測試的片段。

 【口罩選購】 Oxyair Mask預告網上賣口罩成人$95盒/50個小童$60盒/30個VFE/BFE/PFE全齊 

已購得符合ASTM規格的原材料。

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【附訂購網址】網店發售日本三層口罩 $32包/5個 日本化學纖維檢查協會推薦
2020/03/24
【附訂購網址】網店發售日本三層口罩 $32包/5個 日本化學纖維檢查協會推薦
港產口罩廠愛的家 在新冠肺炎期間免費向保良局供應口罩!
今日
港產口罩廠愛的家 在新冠肺炎期間免費向保良局供應口罩!
【附訂購詳情】Shang 尚芳保健即將賣成人抗菌口罩 $96 盒/24個
今日
【附訂購詳情】Shang 尚芳保健即將賣成人抗菌口罩 $96 盒/24個
【真假日本口罩】日本 Saraya 教授兩招分辨假口罩方法 歡迎市民提供懷疑個案
2020/03/24
【真假日本口罩】日本 Saraya 教授兩招分辨假口罩方法 歡迎市民提供懷疑個案
疫情 銷售 口罩 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

港產口罩廠愛的家 在新冠肺炎期間免費向保良局供應口罩!
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹