【香港口罩】香港醫療口罩有新進展! 已購得 ASTM 口罩原料

【港產口罩】新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。早前成立的香港口罩廠 HK Medical Mask 香港醫療，在 FB 上公布最新進度。

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香港醫療口罩表示，決定自己在香港建立長期的醫療口罩生產線，希望增加口罩的供應來應對疫情。同時，廠方亦正在研究將各種先進技術與醫療融合，希望帶來更強力的防護產品。

▲ 早前 香港醫療口罩團隊親身到口罩機生產廠房，檢測口罩機及跟工程師學習調機

廠方最新表示，已購得符合 ASTM 規格的口罩原材料。此外，廠方人員在口罩工廠內對口罩機進行運行測試。相信要待口罩廠運回香港並作調校，仍要一段時間。

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在口罩機廠內，團隧進行運行測試的片段。

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已購得符合ASTM規格的原材料。

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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