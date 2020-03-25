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【附訂購詳情】Shang 尚芳保健即將賣成人抗菌口罩 $96 盒/24個

業界頭條 01:14 2020/03/25

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新冠肺炎疫情持續 ，大家每日都要四出搵口罩。香港口罩廠 Shang 尚芳保健在 FB 表示，即將發售口罩。

 【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 Shang 尚芳保健表示，尚芳成人抗菌口罩將於 3 月 26 日下午 2 時推出預售，每人會限售 3 盒。一盒 24 個獨立包裝的口罩價錢為 $96 。廠方表示，將在 4 月初至 5 月頭按所選的時段出貨。

【相關內容】新港產口罩 Pasión 最快 3 月底推出　 廠方:希望每盒口罩 50 個不超過 $120

【附訂購詳情】Shang 尚芳保健即將賣成人抗菌口罩(圖下一盒) $96 盒/24個

1. 口罩規格 
- 尚芳成人抗菌口罩 24個裝 (獨立包裝，香港製造)
- 添加有尚芳中藥抗菌專利成份，有效殺滅高達94～99%細菌病毒(包括甲/乙型流感病毒)
- BFE 99% 細菌過濾效果認證
- PFE 97% 粒子過濾效果認證

2. 登記需知 
- 所有貨品運送將使用順豐物流並以運費到付形式運往指定地址或指定地點自取(地點將稍後公佈)
- 購買將按照先到先得形式進行
- 登記一經確認，將不能更改任何登記資料
- 每個電郵將包含一組獨立號碼，請保留該電郵直至完成整個購買流程
- 個別情況下電郵可能會被錯誤送往「垃圾郵件」區，如無法接收確認電郵請先檢查「垃圾郵件」資料夾

3.重要提示
- 請準備好信用卡，可以更快速安全完成交易
- 不能多次訂購、不要炒賣，請多多分享
- 運費到付，一般情況運費約 $30 至 $40

【相關內容】藥房開訂日本NAVIS Level 2 口罩! 售 $230盒/50個

 注意廠方暫沒有提供預售連結，預售連結將於 3 月 26 日下午 2 時發佈，請留意廠方 Facebook 最新消息。

【相關內容】 【記者直擊】特價 $168 三層口罩! 卓悅門市快閃開賣

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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