【疫市營商】禁酒令下本地蒸餾酒廠打擊大 推網店免運費救市

新冠肺炎肆虐，行政長官林鄭月娥日前表示將透過修例發「禁酒令」，全港酒吧食肆將禁售酒類飲品。有今年開業的本地蒸餾酒廠坦言勢必打亂公司布局，料推網店買酒免運費以刺激消費。

本地蒸餾酒品牌「無名氏」去年 12 月營運，專營手工氈酒（Gin），聯合創辦人 Jeremy Li 直言消息非常突然：「當時我正在見客，客人突然將這篇新聞給我看，我也不知道要如何反應。這麼重大的決策為何未有咨詢業界？對酒吧來說甚至可以說是滅頂之災，他們頂了數個月，經營上再百上加斤的話沒補貼恐怕很難再支撐下去。我們本身都會賣酒給酒吧，如果未來政府有補貼的話，我們的定位上比較尷尬，估計那怕有補貼亦只會集中在酒吧，製造商恐怕不會受惠，政府亦不會想到我們。」

其實在疫情期間，無名氏亦研究了不少方案推廣品牌希望能刺激銷售，例如研究以設備生產酒精來製作消毒搓手液，惟設備因牌照關係受到嚴格監管最終無法成事。

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▲ 「無名氏」創辦人 Jeremy（左）和拍檔 Nic。

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酒廠疫情中著力自救

Jeremy 指未來將著力於市場推廣增加品牌知名度，惜疫情愈來愈嚴重，宣傳推廣常陷兩難局面，無名氏作為新興手工 Gin 酒品牌甚具特色，近期亦不乏傳媒聯絡，他說：「不過叫人到酒廠拍片的話，大家都有很多顧慮，可能推遲一點會更好吧。現在和記者溝通，在叫他們上來前我們都會問他們多項資料，例如曾否外遊、發燒、接觸過確診者、過去 3 星期有否戴口罩等。後來我們索性不請太多人來酒廠了，出事的話對任何人都無好處。」

現時無名氏銷售渠道共 3 項：零售店、網店、餐廳酒吧。Jeremy 相信，禁令一出餐廳酒吧入貨都肯定變保守，禁酒令撤回後亦要等待市場回復信心，他說：「Gin 不會過期，是一種能夠放的酒，但酒吧經營者都有他們的難處，都會想辦法留多點錢傍身，渡過未來數個月的難關，屆時我們這些生產商就會受害。」他料市民對酒的需求不會減少，飲酒的地點會由酒吧餐廳變成家中，所以公司未來會將採新措施，經網店買酒會免運費，雖然成本增加，但最少能吸引到更多客人購買。

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