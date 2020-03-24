【真假日本口罩】日本 Saraya 教授兩招分辨假口罩方法 歡迎市民提供懷疑個案

武漢肺炎(新冠肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，現時口罩供應緊張，市場更出現「炒價」。因市面上口罩難求，是會有不法商人趁機推出質素差劣的假口罩或黑心口罩讓顧客購買，而且更是再昂貴都會被搶購一空。

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就近日 Saraya 指因有大量顧客查詢口罩真偽和供應問題，該公司在 FB 發帖回覆及作提醒！原文如下 :

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「首先，本公司口罩供應並未恢復，現在市場發售的銷售渠道都不經本公司購入，敬請留意！收集到懷疑偽冒(高仿版)個案的圖片，視頻等相關資料，已交總公司作進一步調查或採取下一步行動。為個人安全理由，呼籲客人小心選購個人衛生用品。謝謝！

初步發現不一樣的地方有裝箱方法/包裝印刷/LOT NO.印刷/口罩摺法等等，為免不法商人進一步偽冒，暫時不會公佈有關照片。敬請留意！



盒底印刷為「簡體中文字」的產品，已與日本總公司確認並不是本公司產品（據市民所提供的照片，大部份為「藍色」盒的口罩，請市民格外留神！）

特別在此多謝過去一個星期熱心市民報料，歡迎繼續報料及提供懷疑個案，會盡快跟進。

懷疑個案查詢最好能提供以下圖片：產品正面，印有 BARCODE的一面，盒底，開盒後，口罩，紙箱（如有）。」

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事實上，Saraya 早前發在 Facebook 發出官方聲明提及不少網站或平台出售假冒的品牌口罩，例如售價極低或設計存在疑點的商品都可能是冒牌產物，此外，品牌也會要求賣方停止出售假冒商品，減低對顧客的影響。

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Saraya 提供兩個方法可以分辨口罩真假（見下圖），讓買家提防錯買假口罩。方法為：1）產品正面、上面、兩側全為日文字眼，如有中文標記即為冒牌；2）口罩顏色及人物所着之衣物顏色均為白色。

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