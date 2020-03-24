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【麥麥送晚間免運費】香港麥當勞暫停堂食服務 2 星期 外賣如常麥麥送晚間免運費

業界頭條 21:12 2020/03/24

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麥當勞停晚市堂食！新冠肺炎疫情持續，3 月 23 日特區政府亦已公佈一系列防疫新措施，如：封關，研究修例暫停酒牌等。雖然政府新措施沒有要求食肆取消堂食，但麥當勞就公佈，為保障員工及食客安全，由3 月 25 日起至 4 月 7 日兩星期，暫停晚上 6 時後堂食服務。

麥當勞宣布，不論是否 24 小時營業的分店，都會在3 月 25 日起至 4 月 7 日兩星期的下午 6 時後暫停堂食服務，但維持外賣自取及「麥麥送」服務，但要留意的是，如外送地址屬於確診或家居隔離人士的住所名單內，那麼外送員只會將食物送至大廈大堂。此外，麥當勞指出，堂食方面暫不接待正接受強制檢疫人士。針對新措施，麥當勞會推出特別配套措施，包括如下：

1）晚市（每晚 6 時至午夜 12 時）麥麥送將會免運費

2）外賣自取服務會維持供應

3）下星期一（3 月 30 日）將會推出 Double 系列，包括：Double 魚柳包、Double 麥樂雞（共 12 件）、Double 豬柳蛋漢堡和 Double 芝士安格斯。

4）4 款 Double 超值套餐會於下星期一起的星期一至五晚上 6 時至 9 時，以優惠價發售：Double 魚柳飽超值套餐（HK$35）、Double 麥樂雞（共 12 件）超值套餐（HK$35）、Double 豬柳蛋漢堡超值套餐（HK$38）、Double 芝士安格斯超值套餐（HK$45）。

撰文 : 蔡子峰

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