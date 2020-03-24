【附訂購網址】網店發售日本三層口罩 $32包/5個 日本化學纖維檢查協會推薦

新冠肺炎疫情持續 ，不少商店都搜羅口罩作銷售。今次網店 CharlotteNjared 就開售日本三層口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

CharlotteNjared 今次發售的，是三層構造 BFE 99% 成人口罩。口罩獲日本化學纖維檢查協會和日本紡織檢查協會聯合推薦。口罩尺寸為 175x95mm，獨立裝 5 枚裝售價為 $32/包。

店方表示 3 月 27 日截單，4 月 6 日會寄出。

【相關內容】 【記者直擊】特價 $168 三層口罩! 卓悅門市快閃開賣

【相關內容】新港產口罩 Pasión 最快 3 月底推出 廠方:希望每盒口罩 50 個不超過 $120

店方直購連結<<<

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】