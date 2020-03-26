【SME學堂】美國星巴克賣特色禮物卡 每年多賺400億元！

不少企業會以「預繳」的方式向客戶收費，例如儲值卡。其中星巴克（Starbucks）更是業界中的「賣卡高手」，店舖透過售賣禮物卡在 2015 年為公司帶來 50 億美元（港幣 387.69 億元）收入！星巴克去財年營業額為 265 億美元，可見企業將商品「證券化」可以隨時吸引一班固定的顧客及為公司帶來穩定的收入。

限定版產品 增加顧客購買意慾

星巴克的「吸金大法」除了推出限量版的玻璃杯外，亦會在每年的年聖誕節為咖啡杯，換上「新包裝」方便顧客「打卡」上載到社交平台，品牌也會不定時推出不同款式的保暖杯、玻璃杯等，當中不乏跟一眾大品牌或設計師的聯名款，令顧客乖乖付錢。

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▲ 貓爪杯曾成為買家搶購的產品之一

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3 招令禮物卡成暢銷產品

星巴克這種營銷方法同樣應用在自家的禮物卡上，勾起消費者購買的衝動。

（1）推出各種主題的禮物卡

星巴克的產品作為「打卡恩物」，品牌自然不會錯過「借題發揮」的機會；在聖誕節、情人節、中秋節等特別節日以及季節、世界城市、十二星座等「主題」，推出不同版本的禮物卡吸客。

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▲ 星巴克推出不同主題的禮物卡

（2）禮物卡不只流於平面

星巴克的禮物卡為了突出「送禮」之意，在情人節推出首款錄音禮物卡，可以錄下 15 秒的告白宣言送給喜歡的人。星巴克在 2018 年的七夕情人節為了表達「傳遞愛的溫度」，採用溫感變色的油墨，當觸摸卡片上的「小心心」時，可以改變它的顏色。

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▲ 星巴克在情人節推出首款錄音禮物卡

（3）捆綁式銷售提高顧客感知價值

星巴克除了推出不同主題的禮物卡外，亦會加入一些優惠券組合成「會員禮品包」，令顧客覺得「物超所值」。品牌有時會與其他限量小物件作搭配銷售，增加賣點，如鑰匙扣、零錢包、手賬等，增加顧客購買的意慾。

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Photo﹕pixabay、makipapa@Flickr、星巴克中國