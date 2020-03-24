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日本 Sharp 「踩過界」生產口罩 預計 3 月下旬發貨日產 15 萬片

業界頭條 17:57 2020/03/24

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新冠肺炎疫情持續蔓疫，不少國家都面對醫護物資短缺的問題，好些廠商亦「踩過界」生產口罩。日本 Sharp 夏普今（24）日宣布，從今日起，會在三重縣多氣郡多氣町的本公司工廠生產口罩，初期日產能 15 萬片，預計 3 月下旬開始發貨，未來目標日產能 50 萬片。

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在今個月初，Sharp 已宣布將會生產口罩，如今終於落。Sharp 表示因應日本政府要求決定生產口罩，之後在短期時間內進行準備，今天開始生產，將盡全力為日本國內口罩的穩定供應做出貢獻。

Sharp 生產的為不織布口罩，初期日產量約 15 萬片，未來目標日產能到 50 萬片。初期盡可能向需要的地方提供口罩，目前正與政府協調中，會優先配合日本政府徵收。至於銷售日期，夏普預定 3 月下旬開始發貨。

據了解，Sharp 及其子公司 COCORO LIFE、日本夏普 Marketing 等，結合鴻海精密生產口罩的技術合作，在日本三重縣多氣郡多氣町的工廠，設置了二個口罩生產設施，生產不織布口罩。

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撰文 : 何兆洋

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