快意 Fiat 母公司宣布設廠生產口罩 預計月產量 100 萬個

新冠肺炎疫情肆虐，近來不少奢侈品或汽車企業將旗下廠房改為生產口罩、酒精搓手液等防疫用品，一解相關物資在市場上極為缺乏的情況。新加入改為生產口罩的企業就是 Fiat Chrysler Automobiles，即是快意 Fiat、瑪莎拉蒂 Maserati、吉普 Jeep 等知名汽車品牌的母公司

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雖然 Fiat Chrysler Automobiles 宣布了設廠生產口罩的消息，但有關口罩廠房位置、製作口罩的時間表都沒有交代，只提及口罩會於未來數星期投產，預計月產量為 100 萬個，也提到口罩捐贈予美國、加拿大和墨西哥的醫護人員、警察、消防員等前線同工。至於口罩生產會否是全球計劃的一部分，就尚未有定案。Fiat Chrysler Automobiles CEO Mike Manley 表示，除了增加呼吸機產量外，集團還與整個醫療保健業界進行交流，顯然業界對口罩的需求是迫在眉睫，因此集團會同時設廠生產口罩，為醫護等界別的前線同工給予支持，同心抗疫。

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