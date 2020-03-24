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吉豚屋證有被隔離人士到訪用膳 石門分店主動報警拉人! 暫停營業消毒至另行通知

行內熱話 17:38 2020/03/24

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新冠肺炎疫情肆虐，港府已對入境人士加強檢疫，要求所有從海外入境香港人士進行家居隔離，並配上「隔離手帶」以作監察之用，不過卻有部分隔離人士無視「隔離令」，隨意外出用膳。當中「Ca-Tu-Ya 吉豚屋」吉列豬扒專門店的沙田石門分店，於凌晨時份在官方 Facebook 上證實該分店有隔離人士曾到訪用膳，所以將於今日起暫停營業以作消毒。

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3 月 23 日有網民拍攝到一名疑似戴有「隔離手帶」的少女到沙田石門的吉豚屋用膳，而吉豚屋在今日凌晨隨即發表聲明指的確有隔離人士曾到訪分店用膳，幸有熱心顧客提醒，讓分店職員可以馬上報警，讓警方跟進。

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吉豚屋石門分店則於今日起暫停營業至另行通知，期間會安排專業消毒公司到場進行全面消毒，並將該名違反隔離令的食客所用過的餐具及接觸過的餐牌全部棄掉。至於其他吉豚屋分店則會加強留意進店的顧客有否佩戴「隔離手帶」，更呼籲這些隔離人士應好好忍耐，不要那麼自私，罔顧香港公共衛生安全。

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吉豚屋今凌晨發表聲明

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有網民拍攝到該名「被隔離」少女戴著手帶於餐廳用膳

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撰文 : 徐慧兒

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