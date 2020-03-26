【新冠肺炎】疫情下宅經濟重臨？ 電影網上播・娛樂App用戶過億

新冠肺炎肆虐，但市民對於餐飲、旅遊、娛樂的需求似乎沒有消失，更催生「宅經濟」。用戶對娛樂類 app（流動應用程式）需求更有增無減，甚至有電影商索性將在戲院上映的電影改到串流平台中播放，吸引更多用戶觀看。

戲院無客電影改網上平台播

市民「宅在家」，在網上觀看短片自然會成為每個人的活動。據內地文娛大數據服務商藝恩最近發表的《2020年Q1在線視頻內容市場研究報告》顯示，今年農曆新年期間網上影片播放平台每日平均活躍用戶達到 3.1 億，比去年同期上升 7%。

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面對短片觀看需求大增，亦令電影商看到商機。電影商因應新冠肺炎疫情，把無法在戲院上映的電影改在 YouTube、愛奇藝等影片分享網站播放。另外一些成本較低的電影，也選擇透過網上點播，增加票房收入。

居家健身娛樂設備銷量回升

在新冠肺炎疫情帶動的「宅經濟」，除了改變電影發行播放模式，連帶居家健身娛樂設備更出現缺貨。例如由日本任天堂（Nintendo）的 Switch 健身環，售價最近竟上升，成為市民足不出戶在家運動的選擇。

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Photo：pixabay、Mike Mozart