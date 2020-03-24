【記者直擊】特價 $168 三層口罩! 卓悅門市快閃開賣

新冠肺炎疫情持續，大家仍需要四出搵口罩，今日卓悅就在門市快閃開賣口罩!

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今日不少網民指，卓悅返了新款口罩在門市快閃發售，但在官方 FB 又沒有公布。記者遂前往位於旺角花園街附近的卓悅分店。發現確實有 2 款口罩、品牌為 Wonderful 和 Double One 口罩正在發售中。

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2 款口罩的售價同標明為「Sale $168」，為何咁平? 原來是中國品牌、中國製造口罩。口罩盒上沒有詳細列明規格，有一款藍色包裝的 Double one 口罩和橙色盒的 Wonderful 口罩皆指可作 95% 細菌過濾。記者到場時已只剩 8 盒。其他分店亦有發售，有興趣的買家可以去卓悅睇睇。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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