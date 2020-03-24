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【疫市營商】婚宴活動取消改期花卉銷量大跌 花店買現貨減預訂撐過寒冬

商管策略 16:42 2020/03/24

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新冠肺炎蔓延全球，花卉業不能幸免，由花農種植以至零售也受到影響。有本地網上花店因外國航班減少、婚宴酒席改期，令店舖在採購模式方面要作出改變，例如盡量買現貨、避免一早預訂花材，盡量滅少存貨捱過零售寒冬。

有確實日期才準備花材

Passionature 創辦人 Natalie Wong 表示，由於不少結婚酒席改期，所以她們不會一早預訂花材，會等到最後確定舉行婚禮才準備，以免過早預訂不能取消，造成浪費。她又指，有客人半個月前表示會舉行婚禮，但到婚禮前 1 個星期確診個案突然激增，無辦法下惟有延期，Natalie 表示諒解和盡量配合。

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PASSIONATURE 創辦人 Natalie Wong 。（資料圖片）

改變採購策略取現貨

新冠肺炎疫情下花材進口亦有影響，Natalie 指有時飛機會延誤或取消, 因而到貨令時間延遲，故需轉換其他供應商或花材。她續指，現時會盡量向批發商購買現貨，選擇現場新鮮的花材，除非客人要求特別的花種才會預訂。

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Photo：Passionature Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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