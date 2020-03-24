【疫市營商】奇招救生意？網約的士台推搭的士送口罩

新冠肺炎肆虐，香港服務業生意因市民減少外出受嚴重打擊。有網約的士服務平台就推出「搭的士送口罩」的活動，與市民一同抗疫！

「e的士」在 Facebook專頁中表示，成功搜羅 3,000 個口罩繼續免費派發。用戶在活動期內 (3 月 21 日 00:01 分 至 4 月 17 日 23:59 分) 用「e的士」乘搭的士完成行程即可參加口罩換領活動。每程限取 1 份，多程最多可取 2 份，每份共 10 個口罩，名額共 300 個。

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活動詳情 :

在活動日期結束之前在「e的士」App 內「我的訂單」的得獎訂單內使用 留言「口罩」或「MASK」，客服核對後會 WhatsApp 回覆用戶的活動籌號，其後到公司辦公室領取口罩 1 份

領取地點：九龍灣瑞興中心 707 室

活動日期：3 月 21 日 00:01 分 至 4 月 17 日 23:59 分

換領日期：3 月 25 日至 4 月 24 日

領取時間：平日周一至周五下午 13:00 至 19:00

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▲ 「e的士」在Facebook上的貼文

店方可能更改派發時間，詳情請向店方查詢。

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