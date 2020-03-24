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港產口罩 Oxyair Mask 6 月推彩虹 7 色版! 4 月首批開賣口罩 成人$95盒/50個小童$60盒/30個

業界頭條 03:44 2020/03/24

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 新冠肺炎疫情持續，不少商店都搜羅口罩作銷售。本地口罩廠 Oxyair Mask 預告賣口罩，吸引大批市民欲購買和查詢，因此廠方就公布 FAQ。最新消息是將推出 Rainbow Color 口罩系列!  

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

Oxyair Mask 在 FB 表示，六月已預定推出彩虹特別版，為大家帶來多一點嘅正能量!這批彩虹特別版口罩設計精美，十分適合愛美的香港人使用，尤其是 OL!
廠方亦表示，因為四至五月生產的原材料已經準備好，今次訂購新一批原材料正係用作六月生產。

【其他內容】新港產口罩 Pasión 最快 3 月底推出　 廠方:希望每盒口罩 50 個不超過 $120 

港產口罩 Oxyair Mask 6 月推彩虹 7 色版!

此外，OxyAir Mask 為解廣大市民對其口罩的疑問，特別製作官方 FAQ，讓大家對其口罩有更多了解!

問：廠方何時開買口罩？
答：廠方會待品質檢測完成先會開售，目標係 4 月第 2 個星期。

問：有何途徑買到？
答：開售時候第一步廠方會用網上派籌抽籤，之後會用傳統店舖銷售方法，至於傳統店舖銷售有待同合作方溝通好再通知。

問：點樣可以取籌抽籤？
答：開 廠方逢一至五，早晚各一次派籌抽籤，抽到籤?朋友直接會跳到付款版面。

問：星期一至五早晚派籌抽籤係幾點？
答：現在和合作方商討中，確認之後馬上公開細節。

問：依家有邊條 link 或者邊個 app 去派籌抽籤？ 
答：App 並不是廠方自宏製作，會用合作方提供的 app 去抽籤，因為要確保操作順暢所以合作方正在測試中測試好之後，就會提供 App 下載詳情。

問：點樣可以確保公平抽籤？
答：成功抽籤付款的朋友會進入保護區，系統會自動識別手機號碼同用作抽籤的手機機身號碼，進入保護區後該手機會有一個固定的時間不能再抽。

問：廠方點樣確保到不會出現炒家炒賣？
答：廠方沒有能力百分百確保，暫時只能夠用手提電話號碼同機身號碼去杜絕暫時重複購買。

【附訂購連結】參茸公司再賣口罩幫手抗疫! 發售巴西 Level 2 三層口罩現貨 $90盒/50 個

 

問：有沒有限一次買幾多？
答：有，開售前一定再會公布。

問：有什麼付款方法？
答：暫時肯定有：信用卡，WeChat ，Alipay，其他支付方法還待確認中。

問：要唔要登記做會員？
答：廠方從來並無要求要任何人做會員，下載 app 時候就會用手機號同電郵做登記，一經登記之後每次抽籤之前只要執行 app 就可以進行抽籤。

問：要登記買家個人資料? 如何保障私隱？
答：只需要登記手機號碼，電郵，絕對唔需要登記個人資料，付款頁面也是銀行的付款頁面與廠方和合作方無關，所以絕對不會獲得買家個人私隱資料。 

 

問：會唔會好似坊間咁搞一大輪先話抽唔到？ 
答：當指定時間進行抽籤的時候，整個過程大約只要 3 分鐘就知道能否購得。大家朝早抽唔到，晚上可以開個 app 再抽過。

問：買到後點樣交收？
答：成功付款後可選擇自取或快遞。

問：去邊度自取同埋運費幾多錢？
答：有待合作方稍後回覆再公布。

【其他內容】藥房日本VFE/PFE/BFE 口罩再到貨!  賣$160 盒

問：每盒多少錢？
答：成人口罩每盒 50 個，首批優惠價 $95﹔兒童口罩每盒 30 個 ，首批優惠價 $60 。 此價格只限首批優惠價。 

問：是否獨立包裝？
答：不論成人或兒童均以獨立包裝。

問：口罩是什麼 size？
答：暫時只能提供兩個 size ： 成人17.5×9.5 cm，兒童14.5×9.5 cm

問：口罩有什麼顏色？
答：首批產品係淺藍色面白色底，兩個月之後會開始生產七個顏色。 

問：口罩上是否有記號方便小朋友不會掉轉戴？
答：在口罩前方已經印有品牌 logo 。

問：點解要出獨立包裝有冇考慮環保問題？
答：出於儲存衛生等問題所以出獨立包裝，另外也基於分享愛的意念，所以要出獨立包裝。仲有一點就是當大家食飯時候，有需要除低口罩也可放入包裝內。用完之後將口罩放返入獨立包裝先去處理咁樣，亦都不會散播病菌。

【口罩選購】 Oxyair Mask 預告網上賣口罩成人$95盒/50個小童$60盒/30個VFE/BFE/PFE 全齊

問：BFE , PFE , VFE  點解沒有印在盒上 ？
答：實事求事一定要等品質報告出好先會印在包裝盒上，所以首批由於時間關係沒有印 ，當品質報告到手之後廠方會在網上公佈數據。

問：為何廠方公布的原材料質檢報告只得 BFE ? 沒有 PFE和 VFE ?
答：因為原材料供應商來自歐洲，歐洲是用 EN 14683 歐盟標準 ，歐盟標準是不用列出 PFE， 所以廠方做產品測試的時候除了歐盟 EN14683 標準之外，還會做美國 ASTM 測試標準。

問：口罩是幾多級防護標準？
答：因為報告廠方未到手，但根據原材料供應商提交?報告，廠方的目標是 98%或以上，即係美國ASTM Level 2 或者 歐盟 EN 14683 Type II  等級。當然這個是目標，測試結果最終都係要等檢測報告到手。

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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