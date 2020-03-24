港產可重用抗菌口罩售 $65！可清洗重用至少 50 次 另享 $15 優惠

新冠肺炎疫情持續，又有公司推出港產口罩。不過今次比較特別，因為這款口罩是可重用的納米口罩，本身具有抗菌功能所以不用額外使用濾芯！

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兩層構造的 AA99「可重用納米高效能口罩」由美容預約平台 MindBeauty 專利研發，採用日本進口的特許專利技術纖維加工布料，所以毋需使用替換濾芯，本身就已有抗菌抗病毒的加工功能。官方補充，口罩已通過國際 ISO 18184 流行病毒檢測、JIS L1902 抗菌效果測試及香港測試，能有效隔絕 99% 細菌病、流感、 肺炎克雷伯菌，以及 17 種微生物包括金黃葡萄球菌、沙門氏菌、 莫拉氏菌、O-0157 大腸菌等。

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▲ 美容平台 MindBeauty 推出兩層構造的 AA99「可重用納米高效能口罩」。口罩採用日本進口專利技術纖維加工布料，並於香港製造。

由於 AA99 口罩的纖維加工技術是基於用於口腔衛生的抗菌劑而開發。經過測試，口罩通過「皮膚主要刺激性試驗」及「內部皮膚應用測試」，對人體安全且耐用。然而，口罩雖然可以經清洗後重用，但官方指出固定表面的抗流感病毒功能可於布料纖維可清洗重用最少 50 次，即清洗重用 50 多次後就有機會失去抗菌抗病毒的功能。

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MindBeauty 在官網強調 AA99 口罩是日本材料香港製造，現時官方只會發售現貨不設預訂。AA99 口罩一片為 $65，有 6 款顏色供選購。如現在下載及登記成為 App 用戶，首次購買 AA99 口罩時更能獲取全單 $15 折扣。注意首批口罩已售罄，3 月30日將再到貨!購買網址

▲ 官方聲稱口罩能有效隔絕 99% 細菌，並能清洗重用最少 50 次，售價為每個 $65。

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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