西班牙缺乏醫護物資衛生部長哽咽 口罩炒賣至每個 2500 港元

新冠肺炎疫情持續在歐美蔓延，不少國家都缺乏醫療物資。其中之一的西班牙，醫護人員的工作量不斷增多之餘，口罩等防疫用品都出現短缺，價格亦因而飆升。西班牙衛生部長 Javier Marió 早前談及前線醫護欠缺口罩的問題時，更忍不住哽咽落淚。

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據外地媒體報道，Javier Marió 在 18 日被問及關於前線醫護人員口罩短缺一事時，他先感謝醫護人員，指近日疫情有趨緩的現象，但醫護人員缺少防護的情況仍很嚴重，之後忍不住哽咽，數度說不出話來，最後低頭不語，改由其他官員做回應。不少網民看到這畫面都感到心酸。

現時西班牙政府已經購買了 64 萬個快速病毒檢測套件，將採購到 100 萬個，並盡快讓衛生人員和患者收到 130 萬個口罩。在疫情較為嚴重的首都，馬德里會展中心被改造成臨時醫院，設有 5500 個床位，是目前歐洲境內最大規模的方艙醫院。

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