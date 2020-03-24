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【疫市營商】禁酒令頒布前推精釀啤酒優惠清貨 餐廳：好過浪費但不知可撐到幾時

業界頭條 10:55 2020/03/24

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新冠肺炎肆虐，行政長官林鄭月娥日前指將透過修例發出「禁酒令」，全港 8,600 間有酒牌的食肆、酒吧、會社等均需停止售賣酒類飲品。有受影響的餐廳推精釀啤酒買一送一優惠，實行要錢不要貨。

sensory ZERO 除供應精品咖啡及日式飯類美食外，亦有售賣本地精釀啤酒。創辦人許孝榮（Alvin）說：「今次新冠肺炎疫情各行各業可以說是『能死的都死光了』。我們本身以為頂到 2 月就會變好，誰不知要頂到 3 月，然後看來還要頂到 4 月，那之後呢？我都不知道能不能撐下去。」他坦言今年自 1 月起 5 間分店已停晚市，當疫情嚴重到要 home office 時甚至連午市都停做，他嘆息：「一間餐廳不做晚市又不做午市，即是連租也無錢交。」

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創辦人許孝榮（Alvin）。

許孝榮直斥是次「禁酒令」無稽，現時政府未公布禁酒時間表，但 sensory ZERO 亦早作準備，會於 3 月 24 日推限時優惠，本天所有精釀啤酒買一送一，要錢不要貨。

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Alvin 指出餐廳一直都有售賣高質素本地手工啤酒，所有啤酒皆鮮釀而成，放置太久會破壞其味道，如果未來因為禁酒令的緣故，需要將酒封存在倉庫白白令酒味變差，倒不如推限時優惠清貨，蝕賣總好過浪費。

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許孝榮怒指：「政府都不知在做甚麼，叫我們全城抗疫，但自己又唔封關，反過來封城封我們小商戶，又一直在邊關輸入潛在患者，現在一堆新個案都是外來個案，算甚麼？將我們的利益送給其他人嗎？」

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撰文 : 陳文政

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