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新港產口罩 Pasión 最快 3 月底推出　 廠方:希望每盒口罩 50 個不超過 $120 。

業界頭條 00:52 2020/03/24

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新冠肺炎疫情之下， 香港人每日都要去買口罩! 明輝國際控股副總裁及執行董事程俊華表示，旗下品牌 Pasión 主要生產消毒及個人護理用品，因應疫情亦推出口罩應市。 

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Pasión 廠房位於屯門工業區的無塵潔淨車間，現有一條生產線，每日可生產 4 至 5 萬個口罩。廠方現正計劃一個月後，再增加一條生產線。目前廠方口罩已通過 SGS 測試。首批預計有 2000 盒作零售，另派發 2000 套給有需要人士。

新港產口罩 Pasión 最快 3 月底推出　 廠方:希望每盒口罩 50 個不超過 $120 。

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Pasión 口罩資料：
-BFE+PFE ≥ 95%
-已通過SGS測試
-獨立包裝
-尺寸：17.5cm x 9.5cm

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廠方表示，現時主要生產成人口罩，但可因應市場需求，預計 4 月可將機器轉換為生產兒童口罩。口罩材料來自內地，暫時供應穩定，預計足夠生產到 5 至 6 月。

由於廠方一向經營 B2B（Business to Business）生意，對 B2C（Business to Consumer）的銷售渠道不太熟悉，因此現正與零售商洽談，透過百貨公司及網購平台發售。至於酒店及一般企業，也可直接聯繫廠方的銷售部洽談。

廠方表示，Pasión 口罩最快 3 月底推出，透過各大零售商發售。由於最終售價由零售商決定，現階段仍有待確定。但希望每盒 50 個的口罩不超過 $120。

【相關內容】Ex-ProShield 口罩 50 個裝 大圍藥房售 $180

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 朱悅瀅

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