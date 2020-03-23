  • 23°C
香港時間 : 2020323日 (一) 23:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

 【記者直擊開賣】Ex-ProShield 口罩 50 個裝 大圍藥房售 $180

行內熱話 22:17 2020/03/23

分享：

新冠肺炎疫情之下， 香港人每日都要去買口罩! Ex-ProShield 口罩代理森川實業表示，有一萬盒口罩即時到貨(詳情按此)。不過記者剛在大圍已發現有 Ex-ProShield 口罩到貨。

貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

記者在 3 月 23 日晚上時間，在大圍的金城門藥房，直擊剛開賣  Ex-ProShield 口罩的情況。今次店方開賣的是  Ex-ProShield 口罩橙盒 50 個裝，店方公開發售價是 $180。由於來貨不多，至記者離開時已幾近售完。店員表示，會有口罩再補貨，但未知時間。

【附訂購連結】參茸公司再賣口罩幫手抗疫! 發售巴西 Level 2 三層口罩現貨 $90盒/50 個

【附訂購網址】網店發售三層外科口罩 $168盒/50個

Ex-ProShield 口罩橙盒的規格，是 BFE 和 PFE > 95%，足夠一般日常使用。相信未來幾日，市面會有更多口罩到貨，但售價向藥房不同，口罩發售點詳情可向代理查詢。

【附訂購網址】代購店平售日本 HOKADO 3 層防護口罩 售價 $148/盒50個

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

相關文章

【附直購連結】 網店平售口罩防疫套裝! $69 套起 連15個美/德/意口罩
2020/03/22
【附直購連結】 網店平售口罩防疫套裝! $69 套起 連15個美/德/意口罩
港產口罩 Oxyair Mask 平售賣口罩成人$95盒/50個小童$60盒/30個! 官方必睇 FAQ
今日
港產口罩 Oxyair Mask 平售賣口罩成人$95盒/50個小童$60盒/30個! 官方必睇 FAQ
【附訂購網址】代購店平售日本 HOKADO 3 層防護口罩 售價 $148/盒50個
今日
【附訂購網址】代購店平售日本 HOKADO 3 層防護口罩 售價 $148/盒50個
【分4個訂購時段】藥房開訂日本 Level 2 口罩 售 $230盒/50個
今日
【分4個訂購時段】藥房開訂日本 Level 2 口罩 售 $230盒/50個
王維基製 Made in HK 口罩! HKTVmall 高質量口罩開賣 FAQ
今日
王維基製 Made in HK 口罩! HKTVmall 高質量口罩開賣 FAQ
疫情 口罩 大圍 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

【分4個訂購時段】藥房開訂日本 Level 2 口罩 售 $230盒/50個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹