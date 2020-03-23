 【記者直擊開賣】森川實業 Ex-ProShield 口罩 50 個裝 大圍藥房售 $180

新冠肺炎疫情之下， 香港人每日都要去買口罩! Ex-ProShield 口罩代理森川實業表示，有一萬盒口罩即時到貨(詳情按此)。不過記者剛在大圍已發現有 Ex-ProShield 口罩到貨。

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記者在 3 月 23 日晚上時間，在大圍的金城門藥房，直擊剛開賣 Ex-ProShield 口罩的情況。今次店方開賣的是 Ex-ProShield 口罩橙盒 50 個裝，店方公開發售價是 $180。由於來貨不多，至記者離開時已幾近售完。店員表示，會有口罩再補貨，但未知時間。更新:店方在 FB 表示，3月24日會補貨。



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▲ 森川實業代理口罩

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Ex-ProShield 口罩橙盒的規格，是 BFE 和 PFE > 95%，足夠一般日常使用。相信未來幾日，市面會有更多口罩到貨，但售價各藥房不同，口罩發售點詳情可向代理森川實業查詢。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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