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王維基製 Made in HK 口罩! HKTVmall 高質量口罩開賣 FAQ

業界頭條 21:18 2020/03/23

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新冠肺炎疫情之下，香港已有超過 20 間企業及團體，表示會設立港產口罩廠。HKTVmall 早於 2 月初，已由王維基帶隊往台灣成功購入口罩機，至 2 月初亦有口罩原材料運抵 HKTVmall 總部。至 3 月 23 日 ，HKTVmall 再宣佈，口罩機已運抵將軍澳總部，從官方上載影片可見，口罩機正在試產中。以下會解答 FAQ，整理一下 HKTVmall 口罩的各項詳情。

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 Q1：HKTVmall 口罩的規格如何？
A1：官方暫時未公佈 HKTVmall 口罩的詳細規格，但從試產的相片可見，應是多層式外科口罩，口罩面印有「HKTVmall」logo 及「made in HK」字樣。據 3 月 23 日的官方發帖，filter 是來自美國及台灣。

 Q2：HKTVmall 口罩的無塵車間位處哪裡？標準又如何?
A2：位於 HKTVmall 將軍澳總部內，無塵車間符合 ISO 14644-1 標準。官方表示於 3 月初已準備好。

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Q3：口罩何時開賣或預售？
A3：HKTVmall 暫未公佈確實的預售或開賣日期，不過卻在專頁帖子中指出：「當口罩機準備投入生產之前，無塵車間會再做一次大清潔同消毒，之後仲要通過測試同驗證，喺兩至三星期之後口罩就可以開賣俾大家帶返屋企。」換言之，開賣日期要視乎測試及驗證的時間。

Q4：HKTVmall 的口罩機從哪裡入口？
A4：台灣。據官方指出，HKTVmall 是以 20 萬美元購入口罩機。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 沈穎廉

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