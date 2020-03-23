HKTVmall 口罩印 Made in HK! 口罩機裝嵌完成試產中 口罩即將開售

新冠肺炎疫情持續，多家香港口罩廠已陸續預售口罩，但最早一批宣佈會設廠的 HKTVmall，至今仍未開賣口罩。今天（23 日），HKTVmall 終於帶來好消息！HKTVmall 在其 Facebook 專頁公佈，等了足足一個月，口罩機終於由台灣送抵 HKTVmall 的將軍澳總部。較早前，官方已公佈來自美國及台灣的防菌 filter 原材料，以及無塵車間都已準備好。。

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▲ HKTVmall 口罩印 Made in HK!

據 HKTVmall 帖子所講，口罩機裝嵌完成後，還要做一些調整及試產，而從帖子中的影片看到，口罩生產機已成功試產一些印有 HKTVmall 字樣的綠色口罩。不過，HKTVmall 暫時未公佈進一步預售詳情，只表明口罩一定要做足功夫：「質素同可靠嘅生產設備最緊要，否則戴咗等於無戴！」HKTVmall 的口罩機在準備投入生產之前，無塵車間會再做一次大清潔及消毒，之後還要通過測試及驗證，「喺兩至三星期之後口罩就可以開賣俾大家帶返屋企。」

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▲ HKTVmall 口罩機已到港

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▲ HKTVmall 無塵間有證書

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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