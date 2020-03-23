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【新冠肺炎】在家工作網絡大塞車？串流平台陸續下調歐盟區流量

業界頭條 16:53 2020/03/23

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歐洲新冠肺炎疫情持續，在歐盟建建議下，除了早前的 YouTube 、 Netflix 、 Amazon 及 Disney 後， Facebook 亦宣布在其平台及 Instagram 影片串流質素降低，避免當地出現網絡擠塞。

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當地網絡商早前亦表示，盡管到目前為止，他們的網絡基建能夠應對數據流量的增長，但隨著愈來愈多的人在家工作（Home Office），擔心會出現「網絡大塞車」。 Facebook 聲明就指，為減輕任何潛在網絡擁塞，將暫時降低歐洲 Facebook 和 Instagram 上影片的 bit rate 。消息指，只要市場仍擔心出現網絡擠塞，有關措施就會持續。

Netflix 早前已表示會針對歐洲降低 25% 網絡流量，以應付現時疫情出現的狀況。Disney 亦表示，下周於歐洲上線的 Disney+ ，亦會降低 25% 流量。

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Photo：Marco Verch

撰文 : 彭振濠

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