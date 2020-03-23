尚芳保健發聲明:不要購入來路不明的尚芳口罩

新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。Shang 尚芳保健表示，請大家不要支持炒賣或購買來路不明的尚芳口罩產品。

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Shang 尚芳保健在 FB 發出聲明 :

「近日網上各大平台流傳一批尚芳抗菌口罩產品，聲稱是經官方特別渠道銷售，更將售價由$96元24個獨立包裝，推高至$170-$300，該批口罩最大特點為非獨立包裝。

尚芳保健 在此嚴正聲明

我們對公眾銷售的24個裝口罩產品，全部均為獨立包裝，而售價為$96，為希望更多人能使用尚芳口罩產品，請大家不要支持炒賣或購買來路不明的尚芳產品而非獨立包裝口罩目前只供慈善用途，學校，不同機構自用，尚芳並未準許用作轉售圖利，如果大家發現任何炒賣或非獨立包裝尚芳產品銷售，歡迎通知我們。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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