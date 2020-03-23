【SME學堂】改動食品份量・店內裝修成功吸新客 日本吉野家營業額疫市反彈

日本餐飲業近年市道低迷，無論光顧人數、整體營業額停滯不前，居酒屋生意打擊由尤其嚴重，連主打平價串燒居酒屋「鳥貴族」只因產品加價 18 日圓（港幣1.26 元）便立遭顧客拋棄，店舖收入大跌。不過，日本吉野家卻在市道低迷的飲食業中殺出重圍，靠食品份量、店內裝修等改革，令一向低迷的業績反彈。

提供適當份量吸女性顧客



吉野家在 2018 年營業額一直下跌，但由 2019 年 3 月至 2020 年 1 月間，連續 11 個月的單店營業額跟去年同期比較出現增長。吉野家常務董事伊東正明採取「core and more」策略， core（核心）指的是熟客，讓他們更常光顧；more（更多）指的新客，即是吸引女性及家庭客。

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▲ 吉野家推出不同份量的牛肉飯供顧客選擇

為了照顧女性客人，吉野家首先在食物份量中作出改變。在去年，餐廳推出份量更少的小盛（迷你碗），以及超特盛（牛肉增量的超大碗），份量選擇亦從 4 種增加至 6 種。吉野家上次增加食品份量選擇已經是 28 年前的事，當中牛肉增量推出後成功吸引熟客光顧，而迷你碗則針對女性顧客的潛在需求。

除了食品份量可以選擇外，吉野家再度推出牛皿定食（即牛肉單獨一盤和飯分開放）及牛肉沙律。新產品可以為熟客提供新選擇，同時吸引新客的注意，結果為公司增加不少營業額，強化「想到牛肉就想到吉野家」的形象。

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海報成宣傳渠道 針對家庭主婦



吉野家亦改變店舖裝潢吸引更多女性光顧。過去在吉野家店內用膳的女性極少，大約只有兩成。吉野家的新店舖就廢除常見的 U 字型吧台，改用梳化和桌子，同時提供咖啡，讓女性顧客更願意在店內用餐。目前公司已經改裝約 100 間分店，公司預計未來會再改裝約 500 間店舖。除了店內裝潢，吉野家亦善用海報作宣傳。

伊東正明指，顧客大部分是在上班的路上經過吉野家，而海報便成為上班、回家都會看到的宣傳渠道，一天可以向顧客宣傳兩次。吉野家的客人以堂食為主，而男性佔 8 成。但公司團隊卻發現外賣的男女比例相若，因此針對沒時間準備晚餐的職業女性製作海報。海報的宣傳口號亦由原本主打「外賣晚餐回家」，改成更直接的「外賣可享 80 日圓折扣」，吸引精打細算的家庭主婦，從而帶動銷售增長。

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▲ 吉野家加強女生顧客市場，更推出減脂產品配合。

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Photo：日本吉野家Facebook