藥房開訂日本NAVIS Level 2 口罩! 售 $230盒/50個

新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。東興大藥房表示，有一批日本牌子Level 2 口罩即將到貨。記者更在訂購口罩當日，到現場直擊。

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東興大藥房在 FB 表示，新一批日本牌子NAVIS Level 2 口罩 (中國生產) 即將到貨，50 個一盒售 $230，現正接受親身到店預訂，不限購買數量。但注意每買一盒口罩，需要配合購買一支搓手液，每支 $8。

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▲ 東興大藥房發售日本NAVIS Level 2 口罩

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▲ 東興大藥房發售日本NAVIS Level 2 口罩

▲ 東興大藥房發售日本NAVIS Level 2 口罩

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記者 3 月 24 日到門市作訂購直擊，排隊需要半小時才可以到店內訂購，不限訂購數量。3 月 25 日更新 : 店方每日都有返貨，給之前已預訂的買家。由於貨源充足，所以再次開訂。

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▲ 部分日本NAVIS口罩已到貨

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▲ 搓手液售 $8 支

藥房查詢:2567 2388

地址:筲箕灣愛蝶灣商場55號舖

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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