【分4個訂購時段】藥房開訂日本 Level 2 口罩 售 $230盒/50個

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【新冠肺炎】林鄭月娥公布抗疫新招 禁賣酒兼禁外國人士入境
新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。東興大藥房表示，有一批日本牌子Level 2 口罩即將到貨。
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東興大藥房在 FB 表示，新一批日本牌子 Level 2 口罩 (中國生產) 即將到貨，50 個一盒售 $230，現正接受親身預訂，不限購買數量。但注意每買一盒口罩，需要配合購買一支搓手液，每支 $8。
【附訂購網址】代購店平售日本 HOKADO 3 層防護口罩 售價 $148/盒50個
店方提供的 4 個訂購時間
3月24號早上9點至11點
3月24號中午12點30分至1點30分
3月24號下午5點至7點30分
3月25號早上9點至11點分
(店方指愈早預訂的取貨時間會愈早)
【附訂購連結】參茸公司再賣口罩幫手抗疫! 發售巴西 Level 2 三層口罩現貨 $90盒/50 個
【其他內容】「愛的家 Family Mask」 口罩賣 $1 個起!
藥房查詢:2567 2388
地址:筲箕灣愛蝶灣商場55號舖
網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟