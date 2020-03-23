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Balenciaga．Gucci．YSL 廠房改產口罩 母公司 Kering 贈口罩予法國衛生服務機構

業界頭條 16:55 2020/03/23

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新冠肺炎不只令法國奢侈品集團 LVMH 將向當地捐贈 4,000 萬個口罩，以及把生產香水及化妝品的廠房改為生產酒精搓手液，也驅使 LVMH 對手之一的 Kering，將旗下品牌 Balenciaga、Gucci 及 YSL 的廠房改為生產口罩，試圖解決法國、意大利等地口罩等防疫物資短缺的問題，可算是奢侈品集團的另類競爭。

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為解決口罩等防疫物資短缺問題，世界各地不少企業都決定「自己防疫物資自己生產」。繼法國奢侈品集團 LVMH 將把生產香水及化妝品的廠房改為生產酒精搓手液後，其對手 Kering 旗下的 Balenciaga 及 YSL 都將會把廠房改為生產口罩，而 Gucci 也將在意大利製造超過 100 萬個口罩和 55,000 件醫療保護衣，只要得到意大利醫療當局批准後，就可全力生產無難度。

 此外，Kering 休團也將跟中國購買 300 萬個口罩，並贈予法國衛生服務機構使用，望可以令醫護人員能有足夠抗疫物資渡過難關。同時集團也向法國非牟利組織 Pasteur Institute 捐款，以支持組織對新冠肺炎的研究，不過確實捐助金額就沒有透露。

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撰文 : 蘇家華

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