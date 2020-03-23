Apple 捐贈數百萬個工業用口罩! 捐 1500 萬美元助全球抗疫

新冠肺炎持續於全球各國肆虐，當中歐美國家的的確診人數亦急速上升，多個國家的防疫物資嚴重不足，而科技界巨頭 Apple 蘋果公司 CEO Tim Cook，宣布公司將向美國和歐洲的醫護人員捐贈 200 萬個口罩，以答謝他們身在前線抗疫。

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蘋果公司的 CEO Tim Cook 日前在其個人 Twitter 帳戶上宣布蘋果公司會捐出 200 萬個口罩抗疫外，還會暫時關閉大中華區以外的所有門市，以免大量人群聚集而染病，並將投入 1,500 萬美元助全球經濟從新冠肺炎中恢復。

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