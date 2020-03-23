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【新冠肺炎】林鄭月娥公布抗疫新招 禁賣酒兼禁外國人士入境

行內熱話 16:13 2020/03/23

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新冠肺炎疫情持續，歐美國家的疫情更是愈見嚴重。行政長官林鄭月娥今天（23 日）召開記者會，宣布一系列抗疫新措施。主要分為 4 項：進一步切斷新型冠狀病持傳播鏈、無病徵抵港人士均要提交深喉唾液樣本、更嚴厲打擊違反強制檢疫令人士、減少社交接觸及聚集。

（1）進一步切斷傳播鏈

a) 3 月 25 日（星期三）凌晨起，所有非香港居民，乘飛機抵港將不准入境。預料維持 14 天（不包括內地、澳門及台灣人士）。
b) 所有內地、澳門及台灣人士，若入境香港前 14 天，曾到過任何海外國家，同樣不准入境。
c) 香港國際機場，會停止所有轉機服務。
d) 所有台灣及澳門入境入士，將要強制檢疫 14 天。

（2）針對無病徵抵港人士

來自英國、歐洲國家及美國抵港人士，每位都要進行病毒測試。由於人數眾多，每位都要按衛生署指示，接受檢測。做法跟現在為部分抵港人士做測試一樣，受測人士會獲得樣本樽，需指定時間將深喉唾液樣本交回指定診所。之前做的 143 樣本，全部都是陰性。

（3）加強打擊違反強制檢疫令人士

至昨天，通過電監測系統，發現有 5 人離開居所更剪開手帶，警方已找到 5 人，正考慮提出檢控，而這 5 人已被送往檢疫中心。另發現 30 多人離開家居，警方會跟進。警方將加強巡查、搜查。早前有人虛報住所資料，已交法庭處理。特首感謝市民能盡公民責任，政府將盡快成立舉報熱線。

（4）減少社交接觸及聚集

就全港 8,600 家食肆、酒家，而領有酒牌的，將修訂法例，停止售賣及供應酒類飲品。跟酒樓、餐廳業界，希望對方能提出減少聚會舉行，或減低用餐時的風險的方法。若自發性安排無法，會作出進一步限制，例如：限制座位數目及限制營業時間。

強制要求所有位於政府私人遊樂場土地的會所，暫停開放運動康樂設施、兒童設施等。另會呼籲私人會所，如住宅等，同樣做出這類暫停開放。

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撰文 : 沈穎廉

疫情 新冠肺炎 武漢肺炎 肺炎

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