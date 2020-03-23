【疫市營商】莎莎網站開賣 3 層外科口罩・防疫用品 口罩每盒售238元

莎莎在 Facebook專頁公布，今日（3 月 23 日）品牌網站會開賣 9 SEPTEMBAR MEDICAL 三層外科口罩（50 個裝）、ROBOT TRAIN KF94 小童口罩（單片裝）、sasatinnie 酒精搓手液 500ml 及 BE SAFE 護目鏡（黑色）。

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莎莎網站現在開賣的口罩，包括 9 SEPTEMBAR MEDICAL 三層外科口罩（50 個裝）（每盒售價為港幣 238 元）及 ROBOT TRAIN KF94 小童口罩（單片裝）（每包售價為港幣 28 元）。前者符合歐洲標準 EN14683 TYPE II、BFE 細菌過濾效率大於 98%、備有 ISO9001 / ISO13485 認證，而且佩戴舒適、擁有高透氣度的。至於後者起用特有 3D 立體設計，能減少與小朋友嬌嫩面部肌膚的摩擦，而且還可有效過濾 94% 0.4 微米的微粒的。

另外兩款防疫用品，則包括 sasatinnie 酒精搓手液 500ml（每支售價為 HK$59）及 BE SAFE護目鏡（黑色）（售價港幣 49 元），如有興趣購買的話，記緊立即到莎莎網站選購。

店方可能更改售賣或派發口罩的時間，一切資料以店方公布為準，詳情請向店方查詢。

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