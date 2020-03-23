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【疫市營商】暫停夜市應對疫情？食肆：停業無問題但請補貼

業界頭條 14:36 2020/03/23

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新冠肺炎肆虐，港大醫學院院長梁卓偉在電視節目表示，相信周末的新型冠狀病毒確診宗數可能創新高，形容現時是最高風險、最危險的轉捩點。他呼籲市民如非必要減少外出，食肆等可考慮暫停夜市。有食肆指，暫停營業沒有問題，但最重要的問題是政府會否提供補貼等措施，減低業界在停業期間的損失。

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不反對停業 惟需提供補貼

經營多家食肆的天大集團 Johnson Wong 表示，對於有人建議食肆可考慮暫停夜市，他認為沒有問題，因為現時「全世界都停擺緊」。但他指，當局應制定好食肆停業的時間，並考慮在食肆停業期間提供租金及人工補貼。他又指，曾與業主商討減租事宜，業主亦願意為店舖減租最多 4 成。Johnson 旗下的餐廳推出外賣服務，亦在網上加強宣傳，提高餐廳的知名度。

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業界：食肆取態各有不同

香港中小型企業聯合會會長麥美儀表示，業界對於停業的取態各有不同。有些大型的酒樓因疫情而有客人取消酒席，變相沒有太多生意。麥美儀指，這些大型酒樓認為「停就停」，停業反而可以減省支出。相反，一些中小型食肆就認為停業令他們「手停口停」。麥美儀解釋，中小型食肆在疫情下曾有一段時間生意有好轉，外賣生意亦有增加，一直也有生意。現時卻因為外地輸入個案增加而停業，麥美儀指會令食肆「好慘」，她又指不少食肆在疫情下亦做足防疫措施，例如為食客量度體溫。

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撰文 : 廖淑瑩

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