  • 26°C
香港時間 : 2020323日 (一) 19:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】旅客絕跡尖沙咀 名店全日無生意 商戶：靠本地客生意吊命

業界頭條 13:15 2020/03/23

分享：

新冠肺炎肆虐，訪港旅客人數大跌。據旅遊發展局的數據顯示，2 月訪港旅客數字為 19.9 萬人次，按年下跌 96%，內地遊客更跌至只得 97,000 人次。受不少內地遊客歡迎的尖沙咀區，如今已不見遊客蹤影。有商戶指，現時只能靠本地客生意吊命。

名店冷清 商戶﹕靠本地客維持生意

名店林立的尖沙咀海港城，現時已不見顧客排隊入內購物的情形，甚至有些店舖更是全日無生意。雖然名店人流不如新冠肺炎疫情爆發前多，但商場內售賣锢人護理產品的店舖生意已回升。店舖負責人蘇小姐表示，疫情爆發初期商場十分冷清，甚至 1 日只做成幾單生意，但現時商場人流明顯比疫情初期回升，但主要是本地客。她又指，現時內地遊客未能到香港旅遊，店舖的生意亦只能靠本地客維持。

【相關文章】疫情下更要做得出色！非旺區樓上舖粥麵館也能生存

商場內的名店人流大減

至於商場內售賣運動用品的許小姐指，近日人流明顯有回升，但生意未有因此增加。她表示，現時消費市道低迷，不少顧客不如以往般「爽手」，很多時都是觀看商品多於購買。她希望疫情可盡快完結，本地消費市道亦可回升。

【相關文章】西九龍中心人跡罕至生意難做？美甲店東主：「生意升近兩成」

商場推多項優惠吸客

海港城為刺激消費，推出多項優惠，提供免費泊車及購物等優惠。例如，顧客於下午 5 時後泊車，並以指定電子貨幣作任何餐廳堂食消費，即可免費泊車至凌晨 12 時。此外，海港城亦推出「Happy Shopping Hour」限時獨家優惠，在逢星期四下午 5 時後，購買精選商品可享半價或買 1 送 1 優惠。

【相關文章】港鐵商場中小型租戶續獲減租5成 商戶直言幫助大惟擔心疫情反覆

逢星期四5pm後，購買精選商品可享半價或買1送1限時獨家優惠

【相關文章】觀塘廣場人流少4成 小食店生意剩3分1「吊緊命」

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：海港城 Harbour City

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】酒樓恢復晚市試水溫 再推生料自煮小菜送上門
2020/03/18
【疫市營商】酒樓恢復晚市試水溫 再推生料自煮小菜送上門
【疫市營商】Home Office去高爾夫球場開會？東主加推優惠逆市反擊
2020/03/16
【疫市營商】Home Office去高爾夫球場開會？東主加推優惠逆市反擊
疫情 商業營銷 商場 海港城 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【疫市營商】卓悅快閃出售高防護三層掛耳口罩 多間指定分店有售

下一篇文章

【疫市營商】Yahoo 3pm派5000個免費口罩 須下載App登記領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹