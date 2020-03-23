【新冠肺炎】旅客絕跡尖沙咀 名店全日無生意 商戶：靠本地客生意吊命

新冠肺炎肆虐，訪港旅客人數大跌。據旅遊發展局的數據顯示，2 月訪港旅客數字為 19.9 萬人次，按年下跌 96%，內地遊客更跌至只得 97,000 人次。受不少內地遊客歡迎的尖沙咀區，如今已不見遊客蹤影。有商戶指，現時只能靠本地客生意吊命。

名店冷清 商戶﹕靠本地客維持生意



名店林立的尖沙咀海港城，現時已不見顧客排隊入內購物的情形，甚至有些店舖更是全日無生意。雖然名店人流不如新冠肺炎疫情爆發前多，但商場內售賣锢人護理產品的店舖生意已回升。店舖負責人蘇小姐表示，疫情爆發初期商場十分冷清，甚至 1 日只做成幾單生意，但現時商場人流明顯比疫情初期回升，但主要是本地客。她又指，現時內地遊客未能到香港旅遊，店舖的生意亦只能靠本地客維持。

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▲ 商場內的名店人流大減

至於商場內售賣運動用品的許小姐指，近日人流明顯有回升，但生意未有因此增加。她表示，現時消費市道低迷，不少顧客不如以往般「爽手」，很多時都是觀看商品多於購買。她希望疫情可盡快完結，本地消費市道亦可回升。

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商場推多項優惠吸客



海港城為刺激消費，推出多項優惠，提供免費泊車及購物等優惠。例如，顧客於下午 5 時後泊車，並以指定電子貨幣作任何餐廳堂食消費，即可免費泊車至凌晨 12 時。此外，海港城亦推出「Happy Shopping Hour」限時獨家優惠，在逢星期四下午 5 時後，購買精選商品可享半價或買 1 送 1 優惠。

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▲ 逢星期四5pm後，購買精選商品可享半價或買1送1限時獨家優惠

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Photo：海港城 Harbour City