【疫市營商】卓悅快閃出售高防護三層掛耳口罩 多間指定分店有售

卓悅（Bonjour Cosmetics）今日（3 月 23 日）在 官方Facebook專頁公布，今日將會快閃出售 Perfetta 高防護三層掛耳口罩，口罩符合 ASTM F2100-11 Level II、EN14683:2014 Type II以及獲得 ISO 13485:2016、ISO 9001:2015認證，口罩尺寸為 175mm x 95mm，現貨出售，數量有限，售完即止。

口罩詳情：

Perfetta 高防護三層掛耳口罩 50 個，每盒港幣 268 元；每人每日限買 1 盒。

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

【相關文章】買口罩搭面膜朱古力？ 懂捆綁式銷售技巧商家賺更多

指定分店：

銅鑼灣

渣甸坊5號地下

駱克道535 號地下

北角

渣華道133號北角匯 G3號舖

尖沙咀

中港城地下2-3號舖

海防道45號地下

彌敦道68號金冠大廈地下

旺角

奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

西洋菜街南13號好望角大廈地下

西洋菜街南59地下

旺角中心一期地下GSA-GSF號舖

弼街69號地下

青衣城

青衣城1樓183號舖

荃灣

沙咀道254至256號地下

葵芳

葵涌廣場地下23A舖

藍田

匯景道8號滙景廣場3樓L3-1號舖

以上產品不用在門外排隊領籌，不過每間分店數量有限，售完即止。店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

【相關文章】一文看清口罩售價：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不斷更新】

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】