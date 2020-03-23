  • 28°C
香港時間 : 2020323日 (一) 14:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】卓悅快閃出售高防護三層掛耳口罩 多間指定分店有售

業界頭條 13:29 2020/03/23

分享：

卓悅（Bonjour Cosmetics）今日（3 月 23 日）在 官方Facebook專頁公布，今日將會快閃出售 Perfetta 高防護三層掛耳口罩，口罩符合 ASTM F2100-11 Level II、EN14683:2014 Type II以及獲得 ISO 13485:2016、ISO 9001:2015認證，口罩尺寸為 175mm x 95mm，現貨出售，數量有限，售完即止。

口罩詳情：
Perfetta 高防護三層掛耳口罩 50 個，每盒港幣 268 元；每人每日限買 1 盒。

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

【相關文章】買口罩搭面膜朱古力？ 懂捆綁式銷售技巧商家賺更多

指定分店：
銅鑼灣
渣甸坊5號地下
駱克道535 號地下

北角
渣華道133號北角匯 G3號舖

尖沙咀
中港城地下2-3號舖
海防道45號地下
彌敦道68號金冠大廈地下

旺角
奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下
西洋菜街南13號好望角大廈地下
西洋菜街南59地下
旺角中心一期地下GSA-GSF號舖
弼街69號地下

青衣城
青衣城1樓183號舖

荃灣
沙咀道254至256號地下

葵芳
葵涌廣場地下23A舖

藍田
匯景道8號滙景廣場3樓L3-1號舖

以上產品不用在門外排隊領籌，不過每間分店數量有限，售完即止。店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

【相關文章】一文看清口罩售價：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不斷更新】

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 徐慧兒

疫情 口罩 武漢肺炎 新冠肺炎 肺炎 卓悅 卓悅控股（00653）

下一篇文章

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹