【疫市營商】卓悅快閃出售高防護三層掛耳口罩 多間指定分店有售

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卓悅（Bonjour Cosmetics）今日（3 月 23 日）在 官方Facebook專頁公布，今日將會快閃出售 Perfetta 高防護三層掛耳口罩，口罩符合 ASTM F2100-11 Level II、EN14683:2014 Type II以及獲得 ISO 13485:2016、ISO 9001:2015認證，口罩尺寸為 175mm x 95mm，現貨出售，數量有限，售完即止。
口罩詳情：
Perfetta 高防護三層掛耳口罩 50 個，每盒港幣 268 元；每人每日限買 1 盒。
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指定分店：
銅鑼灣
渣甸坊5號地下
駱克道535 號地下
北角
渣華道133號北角匯 G3號舖
尖沙咀
中港城地下2-3號舖
海防道45號地下
彌敦道68號金冠大廈地下
旺角
奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下
西洋菜街南13號好望角大廈地下
西洋菜街南59地下
旺角中心一期地下GSA-GSF號舖
弼街69號地下
青衣城
青衣城1樓183號舖
荃灣
沙咀道254至256號地下
葵芳
葵涌廣場地下23A舖
藍田
匯景道8號滙景廣場3樓L3-1號舖
以上產品不用在門外排隊領籌，不過每間分店數量有限，售完即止。店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。
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撰文 : 徐慧兒