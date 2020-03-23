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【附訂購網址】代購店平售日本 HOKADO 3 層防護口罩 售價 $148/盒50個

行內熱話 12:43 2020/03/23

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 新冠肺炎疫情持續，不少商店都搜羅口罩作銷售。今次 ESeven Kidz 歐美日入口優質產品店就開售日本外科口罩。  

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

ESeven Kidz 表示，店方同日本 HOKADO 達成合作, 攞到一批口罩!! 這款日本 HOKADO 3 層防護口罩 (1盒50枚），店方以「E7同心抗疫價」$148/盒 (每人限買3盒)發售。此外，店方亦在 FB 上提供進口HOKADO 3 層防護口罩的聲明

首批(2000盒) 口罩會於3 月 31 日到達香港!!
第二批 會於4月頭到達香港!!
第三批 會於4月頭到達香港!!
第四批 會於4月中到達香港!!
第五批 會於4月中到達香港!!
(店方會於覆單時注明批次) 

【附訂購連結】參茸公司再賣口罩幫手抗疫! 發售巴西 Level 2 三層口罩現貨 $90盒/50 個

 口罩規格

-三層構造-有效阻隔99%飛沫及空氣中縣浮粒子，塵埃，花粉和病菌
-外層防水, 有效阻隔口水, 飛沬
-中間濾菌網層-高效能阻隔空氣中縣浮粒子，塵埃，花粉和病菌。
-內層親膚纖維, 透氣不焗身
-彈性柔軟耳掛，長時間佩戴不會引起耳痛
-PM2.5高密度材質
-BFE 95%，PFE 98%
-Size:17 cm x 9.5cm
-日本品牌(中國製造）
-一盒 50 枚
-非獨立包裝

【其他內容】「愛的家 Family Mask」 口罩賣 $1 個起!

口罩貨今星期到港:
自取日期: 2020年3月31日至2020年4月30日
寄貨日期: 2020年4月1日開始

取貨方式:
A. 佐敦門巿取
B. 順豐智能櫃+$15 (運費請先入數)*
C. TGS 本地派送服務(包住宅) +$30 (優惠價格需先入帳)**
D. 順豐到付 (可以順豐站/工商區/上門) (**運費已於1/9/2019 加價，此產品到付約$30，運費以順豐最終收費為準)

【口罩選購】 Oxyair Mask 預告網上賣口罩成人$95盒/50個小童$60盒/30個VFE/BFE/PFE 全齊

口罩訂購按此 <<<

 門巿地址: 佐敦上海街42-46號忠和商業中心9樓01室

【其他內容】藥房日本VFE/PFE/BFE 口罩再到貨!  賣$160 盒

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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