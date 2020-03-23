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【疫市營商】Yahoo 3pm派5000個免費口罩 須下載App登記領取

業界頭條 11:31 2020/03/23

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Yahoo!  香港在 Facebook專頁宣布，今日（3 月 23 日）下午 3 時推出第 3 輪換領成人口罩活動！用戶只需下載 Yahoo App ，並進行手機驗證，再點選指定頁面就可以換取口罩，名額共 1,000 個。

Yahoo APP 會提供 5,000 個越南製口罩，每位用戶可以換領一包 5 個口罩。用戶成功於 Yahoo APP 換得口罩後，即可於指定時間內前往指定換領站（灣仔或尖沙咀換領中心）領取。Yahoo 提醒，用戶需要為手機進行才可換領口罩，同時可於手機設定中啟用推播通知，到時就可以準時收取換領提示。

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口罩換領教學

口罩換領教學

店方可能更改派發詳情或時間，詳情請向店方查詢。

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【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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Photo﹕YAHOO著數

撰文 : 廖淑瑩

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