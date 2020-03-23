【疫市營商】Yahoo 3pm派5000個免費口罩 須下載App登記領取

Yahoo! 香港在 Facebook專頁宣布，今日（3 月 23 日）下午 3 時推出第 3 輪換領成人口罩活動！用戶只需下載 Yahoo App ，並進行手機驗證，再點選指定頁面就可以換取口罩，名額共 1,000 個。

Yahoo APP 會提供 5,000 個越南製口罩，每位用戶可以換領一包 5 個口罩。用戶成功於 Yahoo APP 換得口罩後，即可於指定時間內前往指定換領站（灣仔或尖沙咀換領中心）領取。Yahoo 提醒，用戶需要為手機進行才可換領口罩，同時可於手機設定中啟用推播通知，到時就可以準時收取換領提示。

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▲ 口罩換領教學

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店方可能更改派發詳情或時間，詳情請向店方查詢。

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Photo﹕YAHOO著數