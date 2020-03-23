【疫市營商】香港街市周三免費派十萬個免費口罩予學生 全港23個地點可領取

口罩供應仍然短缺，有企業將於本周三（3 月 25 日）向學生派發 10 萬個免費口罩，在全港 23 個街市派發，學生可憑學生證或學生手冊領取 10 個口罩。

香港街市在 Facebook專頁中表示，將會在港九新界全線香港街市派發免費口罩，而每個街市確實的派發數量、時間及位置，將於稍後在各街市 Facebook 公佈。

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派發詳情﹕

日期：3月25日（星期三）

地點：全線香港街市派發

派發數量：合共 10 萬個中童/成人口罩（中童口罩尺寸：14.2 x 9cm，成人口罩尺寸：17.5 x 9.2cm）

派發對象：學生（學生或家長只需出示學生證/學生手冊，不會紀錄任何個人資料），每人派發 10 個

派發街市：

寶林市場

沙角市場

華明市場

香港街市-順天

T MARKET- 頌富

香港街市-大角咀

竹園市場

香港街市-寶盈

啟田市場

慈雲山市場

廣源市場

恆安市場

寶達市場（M.C. BOX）

葵盛東街市

啟業市場

茵怡市場

青衣市場

香港街市-逸東邨

隆亨市集（M.C. BOX）

良景市集

太和街市

本灣市場

天瑞街市

▲ 香港街市在Facebook上的貼文

店方可能更改派發詳情或時間，詳情請向店方查詢。

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Photo﹕香港街市Facebook