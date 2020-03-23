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【業界有情】香港街市周三免費派十萬個免費口罩予學生 全港23個地點可領取

業界頭條 10:53 2020/03/23

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口罩供應仍然短缺，有企業將於本周三（3 月 25 日）向學生派發 10 萬個免費口罩，在全港 23 個街市派發，學生可憑學生證或學生手冊領取 10 個口罩。

香港街市在 Facebook專頁中表示，將會在港九新界全線香港街市派發免費口罩，而每個街市確實的派發數量、時間及位置，將於稍後在各街市 Facebook 公佈。

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派發詳情﹕

日期：3月25日（星期三）
地點：全線香港街市派發
派發數量：合共 10 萬個中童/成人口罩（中童口罩尺寸：14.2 x 9cm，成人口罩尺寸：17.5 x 9.2cm）
派發對象：學生（學生或家長只需出示學生證/學生手冊，不會紀錄任何個人資料），每人派發 10 個

派發街市：

  • 寶林市場
  • 沙角市場
  • 華明市場
  • 香港街市-順天
  • T MARKET- 頌富
  • 香港街市-大角咀
  • 竹園市場
  • 香港街市-寶盈
  • 啟田市場
  • 慈雲山市場
  • 廣源市場
  • 恆安市場
  • 寶達市場（M.C. BOX）
  • 葵盛東街市
  • 啟業市場
  • 茵怡市場
  • 青衣市場
  • 香港街市-逸東邨
  • 隆亨市集（M.C. BOX）
  • 良景市集
  • 太和街市
  • 本灣市場
  • 天瑞街市

香港街市在Facebook上的貼文

店方可能更改派發詳情或時間，詳情請向店方查詢。

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盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo﹕香港街市Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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