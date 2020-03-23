Barcode 速查口罩真假! 2 招速查口罩公司註冊地等資料

新冠肺炎疫情持續，不少巿民仍需四處撲口罩，又或在網上搶購，亦有人因此中伏，買了劣質或假冒口罩。其實懂查包裝盒的條碼 Barcode，可得知更多資料，或可多一重保障。

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第一招：查貨品編碼

市面上口罩款式眾多，產地品牌亦各有不同，印上日文字不代表就是日本製造。根據香港貨品編碼協會的資料，產品包裝上的條碼有幾類，條碼數字分為 4 個部分，首 3 位數字為「地區編號」；中間部分為「公司編號」、「產品編號」；最後一位數字為「終檢碼（check digit）」，用於檢查頭 12 個數字有否出錯。簡言之，首 3 位數字是代表該公司的所在地，如香港的前置碼是 489、台灣的前置碼是 471。不過要留意，公司註冊地並非等同產地。編碼國家資料代號可按此瀏覽。

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第二招：正貨查詢系統

部份品牌，例如 3M便設有防偽標籤，3M 同時建提議，可留意所購買的口罩產品有沒有可疑的地方，如包裝不完整、沒有說明書、口罩品質參差等。另外 3M 更提供正貨查詢系統，在該公司的網站輸入產品編號後，便可得知所購的口罩是否正貨。

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