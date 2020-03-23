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【附直購連結】 網店平售口罩防疫套裝! $69 套起 連15個美/德/意口罩

行內熱話 02:00 2020/03/23

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 新冠肺炎疫情持續，不少商店都搜羅口罩作銷售。今次網店 Big Panda 就開售口罩防疫套裝。  

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 Big Panda 本身發售潮流精品，今次亦加入抗疫行列，以平價發售口罩防疫套裝，$69 起已有 15 個口罩、消毒啫喱和防飛沫平光鏡。店方指，每人限購一套，訂單滿 $250 即可包郵，購買後 3 個工作天內發貨。

【附訂購連結】參茸公司再賣口罩幫手抗疫! 發售巴西 Level 2 三層口罩現貨 $90盒/50 個

套裝詳情:

Package A : 意大利toscana mask 口罩15個+ QUARZ 消毒啫喱(100ml) 1枝 +另贈送防飛沫平光鏡 1副賣 $69

Package B : 美國Medline 口罩15個 + QUARZ 75% 酒精消毒啫喱(100ml) 1枝 + 贈品：防飛沫平光鏡 1副賣 $69

【其他內容】「愛的家 Family Mask」 口罩賣 $1 個起!

Package C : 德國mergo mask 口罩15個 + QUARZ 75% 酒精消毒啫喱(100ml) 1枝 +贈品：防飛沫鏡 1副賣 $79

【其他內容】藥房日本VFE/PFE/BFE 口罩再到貨!  賣$160 盒

防疫用品詳情:

意大利toscana 口罩

- 3層構造
- 中國製造
- 由原盒50個分拆，非獨立包裝
- 以透明密實袋分裝

美國Medline 口罩

- BFE > 98%
- PFE > 98%
- AS F1862 80 mmHg Fluid Resistance
- 中國製造
- 由原盒50個分拆，非獨立包裝
- 以透明密實袋分裝

德國mergo 口罩

- 3層構造
- 中國製造
- 由原盒100個分拆，非獨立包裝
- 以透明密實袋分裝

QUARZ 75% 酒精消毒啫喱(100ml)

- 馬來西亞製造
- 採用75%安全醫用天然殺菌劑
- 有效殺滅99.9%細菌
- 馬來西亞衞生局認證

平光鏡

鏡面沒有保護膜，只以透明膠袋包裝，運送途中可能會刮花，恕不退換

【口罩選購】 Oxyair Mask 預告網上賣口罩成人$95盒/50個小童$60盒/30個VFE/BFE/PFE 全齊

套裝直購連結:

Package A 賣 $69 > 意大利toscana mask 口罩15個+ QUARZ 消毒啫喱(100ml) 1枝 +另贈送防飛沫平光鏡 1副

Package B 賣 $69 > 美國Medline 口罩15個 + QUARZ 75% 酒精消毒啫喱(100ml) 1枝 + 贈品：防飛沫平光鏡 1副

Package C 賣 $79 > 德國mergo mask 口罩15個 + QUARZ 75% 酒精消毒啫喱(100ml) 1枝 +贈品：防飛沫鏡 1副

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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