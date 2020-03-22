【附訂購網址】網店發售三層外科口罩 $168盒/50個

新冠肺炎疫情持續，不少商店都搜罹口罩作銷售。今次網店 anlander 就開售外科口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

anlander 表示，第二批外科口罩下星期會到貨，店方會以成本價 $169 一盒發售，數量有限。並為免大家不停 F5 或排隊，店方僅採用電郵通知成功買家購買。有興趣買家登記後，成功的準買家將透過電郵收到專用的口罩連結購買，即可購買口罩。店方沒有透露口罩生產地，詳情可向店方查詢。

▲ 網店 anlander 開售外科口罩

【附訂購連結】參茸公司再賣口罩幫手抗疫! 發售巴西 Level 2 三層口罩現貨 $90盒/50 個

店方表示，口罩過灑為 BFE>96% 等級，相信應該足夠日常使用。另店方特設醫護專用購買連結，相關人士購買時可注意。

▲ 外科口罩 BFE>96%

【其他內容】「愛的家 Family Mask」 口罩賣 $1 個起!

▲ 網店 anlander 開售外科口罩

【其他內容】藥房日本VFE/PFE/BFE 口罩再到貨! 賣$160 盒

▲ 網店 anlander 開售外科口罩

【口罩選購】 Oxyair Mask 預告網上賣口罩成人$95盒/50個小童$60盒/30個VFE/BFE/PFE 全齊

口罩直接訂購連結

口罩直接訂購連結 (醫護專用)

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】