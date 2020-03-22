一萬盒 Ex-ProShield 口罩下星期再返貨! 新推中童口罩應市

新冠肺炎疫情持續， 今次森川實業在 FB 表示，最新一批約10000盒成人及中童口罩將於下星期陸續抵港及推出，繼續於全港各大藥房有售。

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森川實業表示，各大藥房的Ex-ProShield系列口罩現貨只剩餘少量，甚至已沽清。但最新一批約10000盒成人及中童口罩將於下星期陸續上市。森川實業會在稍後時間公布發售地點。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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