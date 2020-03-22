【指定分店】SaSa  莎莎發售 Perfetta 成人三層外科口罩 加送韓國護膚酒精搓手液

新冠肺炎疫情持續， 今次 SaSa 莎莎剛在 FB 表示，開賣成人三層外科口罩!

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SaSa 莎莎發售的是 Perfetta 成人三層外科口罩 (一盒50個)，售 $298/盒，指定分店發售。每人限購 1 盒 。今日購買此口罩更加送 韓國Cellapy 思理膚護膚酒精搓手液 25ml 2包。

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店方表示，口罩規格如下:

-ASTM F2100-11 Level 2驗證

-EN14683：2014 TypeII驗證

-可隔絕99%細菌及0.1微米粒子

-尺寸：175mm X 95mm

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指定分店

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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