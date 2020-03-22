  • 27°C
香港時間 : 2020322日 (日) 13:23
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【指定分店】SaSa  莎莎發售 Perfetta 成人三層外科口罩 加送韓國護膚酒精搓手液

行內熱話 12:41 2020/03/22

分享：

 新冠肺炎疫情持續， 今次 SaSa  莎莎剛在 FB 表示，開賣成人三層外科口罩!

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

SaSa  莎莎發售的是 Perfetta 成人三層外科口罩 (一盒50個)，售 $298/盒，指定分店發售。每人限購 1 盒 。今日購買此口罩更加送 韓國Cellapy 思理膚護膚酒精搓手液 25ml 2包。 

【附訂購連結】參茸公司再賣口罩幫手抗疫! 發售巴西 Level 2 三層口罩現貨 $90盒/50 個

店方表示，口罩規格如下:
-ASTM F2100-11 Level 2驗證
-EN14683：2014 TypeII驗證
-可隔絕99%細菌及0.1微米粒子
-尺寸：175mm X 95mm

【其他內容】「愛的家 Family Mask」 口罩賣 $1 個起!

【其他內容】藥房日本VFE/PFE/BFE 口罩再到貨!  賣$160 盒

 指定分店

【口罩選購】 Oxyair Mask 預告網上賣口罩成人$95盒/50個小童$60盒/30個VFE/BFE/PFE 全齊

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

小魔怪有新口罩到貨! 支援95%過濾病毒 $80包/20 個
2020/03/21
小魔怪有新口罩到貨! 支援95%過濾病毒 $80包/20 個
【指定分店】卓悅快閃開賣 四層醫用口罩50 個套裝
2020/03/21
【指定分店】卓悅快閃開賣 四層醫用口罩50 個套裝
【附訂購連結】小店發售成人三層外科口罩 PFE/BFE/VFE 95% ! 售 $168盒/50個
2020/03/21
【附訂購連結】小店發售成人三層外科口罩 PFE/BFE/VFE 95% ! 售 $168盒/50個
【附訂購連結】參茸公司再賣口罩幫手抗疫! 發售巴西 Level 2 三層口罩現貨 $90盒/50 個
今日
【附訂購連結】參茸公司再賣口罩幫手抗疫! 發售巴西 Level 2 三層口罩現貨 $90盒/50 個
疫情 搓手液 口罩 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

【神奇大跌?】23 年首次大幅下降! 中國移動流失 725 萬用戶惹猜疑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹