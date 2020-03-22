【附訂購連結】參茸公司再賣口罩幫手抗疫! 發售巴西 Level 2 三層口罩現貨 $90盒/50 個

新冠肺炎疫情持續，天益參茸剛在 FB 表示，再次開賣售賣巴西成人三層外科口罩。

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天益參茸本身是售賣參茸燕窩，但有見香港欠缺口罩，就購入一批口罩，早前已向有需要的市民派發，並已用成本價發售高質量、品牌為 Protdesc 的巴西製造口罩現貨 (上次活動按此瀏覽)。今次店方再購得新一批 Protdesc 口罩，並不加價，仍以 $90盒/50 個成本價發售。

【附訂購連結】小店發售成人三層外科口罩 PFE/BFE/VFE 95% ! 售 $168盒/50個

Protdesc 口罩規格

- 巴西製造

- 第三方 laboratory 驗證 BFE> 98.5%，相當於美洲 standard Level 2

- 通過巴西食物安全衛生局認證 《ANVISA》

- 3 層 20g 高度防水口罩

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店方的發售規則如下:

1. 同上次快閃抗疫口罩活動一樣，如人數過多，就會進行隨機抽籤，被抽中嘅幸運兒就能以同上次活動一樣嘅價錢 $90購買口罩一盒。

2.升級有獎問答遊戲: 猜猜第以上相裡面有幾多盒口罩，猜中而又比抽中嘅朋友就有機會得到:

頭獎：精選花膠筒一盒（價值:$248, 四兩) 以及免費口罩一盒 （名額2名)

2 獎： 加拿大花旗參一盒（價值: $99, 四兩）及可免抽籤獲購口罩一盒嘅機會 (名額3名）

3 獎：特選原木花菇一包（價值: $65, 半斤）及可免抽籤獲購口罩一盒嘅機會 （名額5名) (活動詳情資料可按此瀏覽)

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網喃純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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