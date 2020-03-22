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【附訂購連結】參茸公司再賣口罩幫手抗疫! 發售巴西 Level 2 三層口罩現貨 $90盒/50 個

行內熱話 01:24 2020/03/22

分享：

 新冠肺炎疫情持續，天益參茸剛在 FB 表示，再次開賣售賣巴西成人三層外科口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

天益參茸本身是售賣參茸燕窩，但有見香港欠缺口罩，就購入一批口罩，早前已向有需要的市民派發，並已用成本價發售高質量、品牌為 Protdesc 的巴西製造口罩現貨 (上次活動按此瀏覽)。今次店方再購得新一批 Protdesc 口罩，並不加價，仍以  $90盒/50 個成本價發售。

【附訂購連結】小店發售成人三層外科口罩 PFE/BFE/VFE 95% ! 售 $168盒/50個

Protdesc 口罩規格

- 巴西製造
- 第三方 laboratory 驗證 BFE> 98.5%，相當於美洲 standard Level 2
- 通過巴西食物安全衛生局認證 《ANVISA》 
- 3 層 20g 高度防水口罩

【其他內容】港牌「愛的家 Family Mask」 口罩賣 $1 個起!

店方的發售規則如下:

1. 同上次快閃抗疫口罩活動一樣，如人數過多，就會進行隨機抽籤，被抽中嘅幸運兒就能以同上次活動一樣嘅價錢  $90購買口罩一盒。

2.升級有獎問答遊戲: 猜猜第以上相裡面有幾多盒口罩，猜中而又比抽中嘅朋友就有機會得到:
頭獎：精選花膠筒一盒（價值:$248, 四兩) 以及免費口罩一盒 （名額2名)
2 獎： 加拿大花旗參一盒（價值: $99, 四兩）及可免抽籤獲購口罩一盒嘅機會 (名額3名）
3 獎：特選原木花菇一包（價值: $65, 半斤）及可免抽籤獲購口罩一盒嘅機會  （名額5名) (活動詳情資料可按此瀏覽)

【口罩選購】 Oxyair Mask 預告網上賣口罩成人$95盒/50個小童$60盒/30個VFE/BFE/PFE 全齊

>>>>訂購可按此瀏覽<<<<  

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網喃純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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