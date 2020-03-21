【附訂購連結】小店發售成人三層外科口罩 PFE/BFE/VFE 95% ! 售 $168盒/50個

新冠肺炎疫情持續， 今次 Pursuer Store 剛在 FB 表示，開賣成人三層外科口罩!

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Pursuer Store 發售的是成人三層外科口罩 (一盒50個)，售 $168/盒。每人限購 4 盒，店方指付款後，可於星期五(27/3) 後在尖沙咀門市取。

店方表示，口罩規格如下:



-美國 FDA 認證

-有歐盟 CE

-PFE 95%

-BFE 95%

-VFE 95%

-Made in China

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店舖地址：尖沙咀厚福街13號祥順中心14樓B

電話：9688 8503/ 2628 6331

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▲ CE 證書

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網喃純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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