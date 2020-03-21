【指定分店】卓悅快閃開賣 四層醫用口罩50 個套裝

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小魔怪有新口罩到貨! 支援95%過濾病毒 $80包/20 個
新冠肺炎疫情持續， 今次卓悅剛在 FB 表示，開賣口罩防疫套裝!
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今次卓悅發售的快閃抗疫價售價為 $398/套(每人每日限買一套)
口罩防疫套裝內容
包括：
1.TASEC HERO PRO 高防護四層醫用口罩 50個
-4層過濾，高效防護級口罩
-符合國際標準：ISO 9001:2015認證
- 安全塑料鼻托，能按用家面型自行調節
- 柔軟耳繩配戴舒適
或
SEN VIET Super Protect 醫用級四層防護口罩 50個
-4層設計，天然厚實的親膚面料，不會引起皮膚過敏
-醫療級口罩，可有效阻隔過濾飛沫、粉塵及細菌
-加強表面防水質料，多重保障
-符合國際標準：ISO 9001:2015認證
- 特寛柔軟耳繩，長時間佩戴也感舒適
【附預售網址】售 $68 盒!一合口罩預告即將開售口罩 現已可登記
2.Callipharm 70%酒精搓手液 100ml
- 法國製造，信心保證
- 無須過水，有效殺滅細菌
- 容量輕巧，方便攜帶
或
SOART PURE 62%酒精免洗消毒搓手液 300ml
- 韓國製造
- 一支具有殺菌、抗菌、抑菌功效
- 不乾燥，高度保濕，使皮膚光滑柔軟
(隨機任何一款)
【附發售地點】理的最高防護Level 3口罩套裝售 $65 社企卓思廊有現貨發售!
3.Dr. Schafter 環保舒緩冰泉噴霧 300ml
- 瑞士製造
- 純淨天然的瑞士冰泉水
- 快速降溫，緩解泛紅，補水保濕
- 無防腐劑，無香精，無色素。
- 不含壓縮氣體、無CFC-氯氟碳化合物
4.SkiNADO NMF強效保濕面膜 10片
- 韓國製造
- 強效補水保濕，為肌膚補充水分能量，改善乾燥繃緊
- 深層潤澤，淡化細紋，讓肌膚恢復嫩滑有彈性
- 紓緩鎮靜，修復敏感肌膚
【口罩選購】 Oxyair Mask 預告網上賣口罩成人$95盒/50個小童$60盒/30個VFE/BFE/PFE 全齊
指定發售分店
TASEC HERO PRO 高防護四層醫用口罩 50個
【只限以下分店有售】
藍田匯景廣場3樓L3-1號舖 (150套)
屯門市廣場第一期二樓2198C號舖 (150套)
佐敦道23號新寶廣場地下 (100套)
尖沙咀彌敦道68號金冠大廈地下 (100套)
尖沙咀海防道45號 (100套)
尖沙咀中港城地下2-3號舖 (100套)
銅鑼灣渣甸坊5號 (100套)
銅鑼灣駱克道535 號 (100套)
北角匯三期G3號舖 (100套)
SEN VIET Super Protect 醫用級四層防護口罩 50個
【只限以下分店有售】
元朗青山公路81號 (150套)
青衣城二期1樓183號舖 (150套)
葵涌廣場地下23A舖 (150套)
荃灣大河道10號登發大廈地下 (150套)
荃灣沙咀道256號 (100套)
屯門V City地下G10舖 (100套)
上水符興街27號 (100套)
上水廣場5樓511號舖 (100套)
網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網喃純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟