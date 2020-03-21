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小魔怪有新口罩到貨! 支援95%過濾病毒 $80包/20 個

行內熱話 14:32 2020/03/21

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 新冠肺炎疫情持續， 今次小魔怪 Little Monster 剛在 FB 表示，有平價口罩返價!

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

小魔怪表示， 觀塘門市剛剛有 20000 隻口罩到貨，支援95%過濾病毒，$80/包，但注意中國製造。帖中有提到:「小魔怪老闆 7 嫂個人表示，評價￼質素中上。」建議大家到店後自行查看口罩質素才購買。

【附發售地點】理的最高防護Level 3口罩套裝售 $65 社企卓思廊有現貨發售!

>>小魔怪觀塘門市詳情按此<<

【口罩選購】 Oxyair Mask 預告網上賣口罩成人$95盒/50個小童$60盒/30個VFE/BFE/PFE 全齊

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網喃純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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